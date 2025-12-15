Metroliikenne tökkii Helsingissä.
HSL:n häiriötiedotteiden mukaan maanantaiaamuna on peruttu useita metrovuoroja.
Metron kerrotaan liikennöivän poikkeusvälein noin kello 11 asti.
Metrojen vuoroväli Kivenlahdesta Tapiolaan on noin 7–8 minuuttia, Tapiolasta Itäkeskukseen noin 4 minuuttia, Itäkeskuksesta Mellunmäkeen noin 7–8 minuuttia ja Itäkeskuksesta Vuosaareen noin 7–8 minuuttia.
Häiriöstä ensin uutisoinut Ilta-Sanomat kertoo, että tilanne johtuu HSL:n viestinnän mukaan viasta metron turvalaitteissa.