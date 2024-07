Lulu Ranne: Länsirata on kokoomuksen ajama hanke – EU tyrmäsi rahoituksen

Syynä on ministeri Ranteen mukaan se, että EU arvioi hankkeen kannattamattomaksi ja rahoitukseltaan epävarmaksi.

– Not financially viable, eli ei taloudellisesti elinkelpoinen tai varma ja vakuuttava. Näin lukee EU:n arvioinneissa, Ranne kertoo.

Hakemuksen kaatuminen ei Ranteen mukaan vaikuta hankkeen etenemiseen: Länsirataa edistetään, koska se on kirjattu hallitusohjelmaan.

"Ei tämä liikenne- ja viestintäministeriön hanke ole"

– Hallitusohjelmassa on paljon sellaisia hankkeita, joille ei ole tietenkään kaikkien kannatusta. Kyllähän nyt kaikki ymmärtävät, ettei tämä varmaan liikenne- ja viestintäministeriön hanke ole.

– No ei varmaan ihmettele [nauraen]. Luulen, että kaikki tietävät, että siellä on suurin hallituspuolue, joka on tämän sinne halunnut.