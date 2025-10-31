Länsirata-hankkeen osakassopimuksesta neuvotellaan jälleen tänään.

MTV Uutisten tietojen mukaan Länsirata-hankkeen osakaskuntien ja valtion väliset neuvottelut käydään tänään iltapäivällä klo 15 alkaen.

Mikäli sopu syntyy, etenee osakassopimus osakuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) kertoi aiemmin STT:lle, että sopu voi syntyä tänään.

Sopua Länsirata-hankkeesta on hierottu pitkään. Neuvottelujen kohteena on tänäänkin osakassopimus, jonka yksityiskohdista on väännetty pitkään.

Keskeinen kysymys on se, miten kustannukset ja riskit jakaantuvat kuntien ja valtion välillä nyt ja etenkin tulevaisuudessa.

Valtiolta 400 miljoonaa

Hallitusohjelmassa on sovittu vasta hankkeen ensimmäisestä vaiheen osalta, että valtio osallistuu rahoitukseen 400 miljoonalla. Kunnat haluavat varmistaa, että koko ratayhteys, eli myös hankkeen seuraavat vaiheet valmistuvat, mikä vaatii lisärahoitusta.