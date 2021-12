"Tour saa tulla"

– Aika lailla pitkiä hiihtolenkkejä on tullut tehtyä jo pidemmän aikaa aamupäivisin. Iltapäivällä on käyty aika usein juoksemassa. Välillä tehdään kovempi treeni, Hyvärinen kertoo.

Huolettaako Peking?

Helmikuun alussa käynnistyvien Pekingin olympialaisten turvallisuus on noussut suureksi puheenaiheeksi vaikean koronavirustilanteen keskellä, ja esimerkiksi NHL-pelaajien osallistuminen kisoihin on varsin epävarmaa .

Rutinoitunutta touhua

– On siihen varmasti tottunutkin, mutta kyllä toki on ikävä niitä katsojamassoja, mitä on joskus päässyt kokemaan. Olisi hienoa päästä hiihtämään sellaisille isoille yleisöille, mitä joskus on ollut.