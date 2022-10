Suomalaisodotukset MM-hiihtoihin kohosivat olympiamitaleiden jälkeen – inflaatio kurittaa myös Hiihtoliittoa: "Se on näkynyt koko harjoituskauden ajan"

Maajoukkuehiihtäjien kesäkausi on sujunut muutamasta flunssatapauksesta huolimatta hyvin. Päävalmentaja Teemu Pasanen on ihastellut hiihtopotkujen pitenemistä viimeksi Val Senalesin leirillä Italian Alpeilla.

– Syksyn mittaan on ollut muutamia pieniä flunssatapauksia, mutta harjoituskausi on ollut kokonaisuudessaan ihan ok. Varsinkin nuoret tulokkaat ovat päässeet hyvin mukaan maajoukkueharjoitteluun ja -toimintaan. Kollektiivisen edistyksen on nähnyt läpi kesän.