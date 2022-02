Iivo Niskanen harmissaan, kun norjalaishirmu putosi lähtöviivalta pois – "Niin pitkään on kaikki jännityksessä"

Tämän jälkeen on saatu esimerkkejä Norjan joukkueen löyhästä koronakurista muun muassa Ilta-Sanomien keskiviikkona julkaistussa jutussa , jossa nimettöminä pysyneet Suomen joukkueen jäsenet kertoivat hämmästelleensä leirillä näkemiään asioita.

– Kaikki on yritetty hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla (olympialaisissa). Se on jokaisesta itsestä kiinni, miten hommaan suhtautuu. Olen ollut itse tosi tarkka koko kauden, mutta etenkin nyt olympialaisten alla. Olen viettänyt aika paljon yksinkin aikaa, jotta säilyisin terveenä, Kerttu Niskanen aloittaa.

– Olen sitä mieltä, että se on loppujen lopuksi jokaisesta itsestään kiinni, miten homman hoitaa maaliin asti.

– Aika samaa (korona)protokollaa, mitä on viimeiset kaksi vuotta tottunut näkemään ja kokemaan, Anne Kyllönen kommentoi.

– Toivottavasti Krüger pääsee viimeistään siihen päätösmatkalle. Kovia juttuja, ja niin pitkään on kaikki jännityksessä, että pääsee tosissaan viivalle. Siihen asti pitää testejä jännittää ihan kaikkien. Asian kanssa on kaksi vuotta eletty, niin sillä lailla se on osa tämänpäiväistä hiihtoarkea, Niskanen summaa.