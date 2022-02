Ilkka Herola ärähti jossittelusta: "Kuka sen mitalin arvon sitten määrittää" – suomalaistähden olympiamenestykselle liuta perusteita

Olympiakisoissa on puhuttanut urheilijoiden lähettäminen karanteeniin koronatestien tiukkojen CT-raja-arvojen takia. Suomen joukkueessa tästä on kärsinyt varsinkin Leijonat .

– Urheilija ei halua sellaista tilannetta, että oma menestyminen on siitä kiinni, että sieltä on parhaat poissa. En halua uhrata siihen niin paljon ajatuksia, vaan tehdä omat parhaat suoritukseni.

– Tässä on moni asia sattunut olemaan väärin. Ensinnäkin nämä kilpailut on laitettu tämmöiseen paikkaan, jossa reagoiminen ylipäätään kaikkeen on tosi kankeata. Se on tietysti monen sattuman summa, että kisat on annettu tänne jo ennen pandemiaa. Ja nyt sattui tämä pandemian vaihe olemaan vielä sellainen, että valloillaan on erittäin helposti leviävä variantti.