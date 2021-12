Suomalaiset Tour de Skille kaksijakoisissa tunnelmissa – Jari Isometsä lataa kovat odotukset etenkin yhteen päivään: "Ehkä koko Tourin tärkein kilpailu"

Rukan jälkeen on kuitenkin ollut vaikeampaa. Paras suomalaissijoitus Rukan jälkeen on Lauri Vuorisen viides sija Lillehammerin vapaan sprintissä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Sen (Rukan) jälkeen siirryttiin vapaalle hiihtotavalle, ja sehän nyt valitettavasti tarkoittaa yleensä sitä, että menestys on vähän niukempaa. Ja niin on myös käynyt. Ei ole pärjätty ihan niin hyvin. Sitten muutamia ilonpilkahduksia. Jasmin Kähärän kymmenes sija on pakko nostaa esiin. 21-vuotias urheilija vasta, Isometsä summaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Miesten puolella Isometsää huolettaa hiihtäjien terveystilanne. Ristomatti Hakola mursi kylkiluitaan Rukan kaatumisessa ja Rukalla onnistunut, mutta sittemmin tulosliuskoilla romahtanut Mäki sairastui ja matkusti Lillehammerin jälkeen kotimaahan.

– Eli Joni Mäen tilanne on vähän arvoitus, ja Ristomatti Hakolan kylkivamma tietysti myös. Nämä ovat isoja juttuja meidän Suomen joukkueelle, koska kärki on kuitenkin aika kapea. Perttu Hyvärinenkin on sairastellut. Siellä on vähän kysymysmerkkejä ilmassa, mutta aikaa kisoihin on vielä.

Etenkin Hakolan ehtiminen huippukuntoon olympialaisiin on kysymysmerkki. Rukan 15 kilometrin kilpailussa mies oli hyvässä vauhdissa ennen kaatumistaan.

– Ei ole hyvä asia, että loukkaantuminen tapahtui tässä vaiheessa. Mutta toisaalta se on, että se ei tapahtunut yhtään myöhemmin. Se oli ihan viimeinen hetki, kun jotakin sai tapahtua, Isometsä puntaroi.

– Hänellä on nyt tiukka taistelu, riittääkö aika siihen, että pääsee huippukuntoon. Siihen uskon, että Ristomatti pääsee hyvään kuntoon, mutta pääseekö sellaiseen kuntoon, että olympialaisissa on menestysmahdollisuudet, niin se on pieni arvoitus.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Lähtökohdat Tourille

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vuodenvaihteen Tour de Ski hiihdetään olympiakautena totuttua lyhyempänä. Kaksi sprinttiä ja neljä normaalimatkaa käsittävä kiertue on Isometsän mukaan selkeästi helpompi kuin monena aiempana vuotena.

– Luulen, että Kansainvälinen hiihtoliitto on halunnut tehdä siitä helpomman rasituksen vuoksi sen takia, että kun olympialaiset hiihdetään korkealla, on aikaerot ja muut, ja kisat ovat hyvin lähellä.

Tourilla nähdään lähes koko maailman hiihtokerma Therese Johaugia lukuunottamatta. Johaug ilmoitti jo syksyllä, että kiertue jää välistä.

– Mielenkiintoinen Tour. Helpompi kuin normaalisti, vähän lyhyemmät kilpailumatkat, kuusi kilpailua vain. Jännää tulossa.

Suomalaisittain Tourin suurin mielenkiinto kohdistuu ensimmäiselle paikkakunnalle Lenzerheideen, jossa hiihdetään myös olympialaisissa käytävät naisten 10 ja miesten 15 kilometrin perinteisen kilpailut väliaikalähdöillä. Isometsä haluaa nähdä suomalaismenestystä juuri näillä matkoilla.

– Se on ehkä koko Tourin tärkein kilpailu, ainakin minulle, Isometsä sanoo.

– Se, mitä ei haluta nähdä, on se, että selkeästi näkee, että urheilija ei jaksa tai ei ole kunnossa. Tourilta on enää vähän yli kuukausi olympialaisiin. Sitten tulee kiire, jos nyt on ongelmia.