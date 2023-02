Kisajärjestäjältä ajattelematon ehdotus Suomen MM-hiihtojoukkueelle – ohjat otettiin omiin käsiin: ”Olisi aiheuttanut ongelmia”

Mäkihypyn ja yhdistetyn maailmancupeissa kilpailtiin vielä viime viikonloppuna, mutta maastohiihtäjät pääsivät kääntämään katseensa kohti Planicaa jo puolitoista viikkoa sitten Toblachin maailmancupviikonlopun jälkeen.

Suomalaishiihtäjäjt valmistautuvat MM-kisoihin eri tavoin. Osa naishiihtäjistä jäi Toblachin kisojen jälkeen kisapaikkakunnalle tekemään viimeistelyharjoituksiaan. Samaan paikkaan palasi maanantaina osa miesten normaalimatkojen hiihtäjistä.

Toblachista urheilijat siirtyvät suoraan Planicaan muutama päivä ennen kisojen alkua, hiihdon päävalmentaja Teemu Pasanen kertoo MTV Urheilulle.

Muitakin valmistautumisen tapoja löytyy.

– Muutama urheilija valmistautuu Suomessa ja tulee suoraan Planicaan, Pasanen sanoo.

– Kaikki sprinttiä hiihtävät urheilijat menevät 16. helmikuuta Planicaan. He valmistautuvat noin viikon paikan päällä ennen sprinttikisaa.

Tarjottu majoitus ei kelvannut

Kisat käydään Slovenian Planicassa, mutta urheilijoiden majoituspaikat jakautuvat eri puolille vuoristoa.

Suomen maastohiihtäjät majoittuvat Italian Tarvisiossa, noin 15 kilometrin päässä kisapaikasta. Pasanen kertoo hiihtomaajoukkueen tehneen ratkaisunsa majoituspaikasta, kun kisajärjestäjien tarjoama majoitus ei soveltunut joukkueen käyttöön.

– Järjestäjien osoittama majoitus olisi ollut Itävallan puolella Villachissa, josta kestää noin 45–60 minuuttia kisapaikalle. Siinä on matkalla yksi vuoren ylityskin. Siellä saattaa kelien takia matka-aika venähtää jopa pidemmäksikin, Pasanen selvittää.

– Lisäksi majoitus olisi ollut matalalla, ei kisakorkeudessa. Se olisi aiheuttanut ongelmia.

Niinpä suomalaiset päättivät järjestää itse oman majoituksensa italialaiskylään, josta matka-aika kisapaikalle on huomattavasti lyhyempi. Tarvisiossa urheilijat pääsevät majoittumaan lähellä kisakorkeutta. Samalla myös harjoittelumahdollisuudet paranevat.

– Villachissa ei ole ilmeisesti lunta ollenkaan, ei latuja. Tarvisiossa on lunta, ja siinä on ladut aivan hotellin vieressä, Pasanen selvittää.

Planica ei tuo yllätyksiä

Kaikkiaan Suomen hiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn joukkueille on vuokrattuna kolme majoitustilaa, joista kaksi muuta löytyvät Slovenian puolelta.

Arvokisatoiminnasta olympiavalmennuskeskuksissa Vuokatissa ja Rukalla vastaava Teemu Lemmettylä kertoo MTV Urheilulle, että valmisteluiden tekeminen Planican kisoihin on ollut verrattaen yksinkertaista.

– Yleisesti ottaen Planica on tuttu. Siellä on jonkin verran ollut maailmacupia ja muuta, siellä on tasaisesti käyty. Viimeksi oltiin Kiinassa (Pekingin olympialaiset), nyt on siihen nähden varsin mukava ja läheinen sijainti.

Arvokisamatkan valmistelu voi pahimmillaan olla suuri prosessi. Urheilijoiden perustarpeet on pystyttävä turvaamaan.

– Se riippuu vähän tietysti kohteesta. Joskus, kun Pekingiin mentiin ensimmäisen kerran ja tiedettiin, missä majoitukset ovat ja millaiset harjotiusmahdollisuudet ovat, tuli pian selväksi, että on pakko turvata se perusharjoittelu siellä, Lemmettylä kuvailee.

– Majoitus, etäisyys, korkeus, harjoituspaikat, missä pääsee hiihtämään, missä tehdään oheisharjoitukset. Rakennetaan urheilijoiden ympäristö sellaiseksi, ettei se olisi pelkästään autossa istumista.

Lemmettylä kertoo suomalaisten olleen valppaana, kun kisajärjestäjät noin vuosi sitten tarjosivat majoitusta Itävallan Villachista. Korvaava majoitus löytyi. Kaikilla ei Lemmettylän tietojen mukaan käynyt yhtä hyvin.

– Se oli suunniteltu vähän erikoisesti. Ilmeisesti jotkut joukkueet, jotka eivät pystyneet reagoimaan, ovat siellä vähän alempana. Mäkihypyssä siitä ei ole haittaa, mutta kestävyyslajeissa on. Saatiin onneksi reagoitua ja saatiin oikelta korkeudelta Italian puolelta majoitukset, Lemmettylä sanoo.

– Korkeus tulee ongelmaksi, jos joutuu päivittäin kolme viikkoa menemään edestakaisin. Ainakin herkimmillä voi kroppa alkaa reagoimaan siihen.

Lemmettylä ei osaa sanoa, miksi järjestäjät päätyivät tarjoamaan majoitusta kilpailupaikkaa matalammalta.

Ruokailusta kilpailuetua

Mainittujen lisäksi myös urheilijoiden ravintoon kiinnitetään Planicassa poikkeuksellisen paljon huomiota. Italian tukikohtaan matkustaa mukana oma kokki, joka valmistaa urheilijoille ateriat tarpeiden mukaan. Myös kahdessa muussa majoituspaikassa on tarjolla suomalaista kotiruokaa.

– Meillä on ollut pitkä kokemus italiassa ja noissa maissa oleskelusta. Siellä on omat haasteensa. Tulee pitkä ruokailu, syödään annos kerrallaan. Jos ollaan pitkiä aikoja ruokapöydässä, se on pois palautumisesta, Lemmettylä sanoo.

– Lähdetään siitä, että kaikki saavat parasta mahdollista hiilaria ja riittävän määrän, Lemmettylä sanoo.

Oikeanlainen ruoka on Lemmettylän mukaan yksi osa-alue, josta haetaan kilpailuetua.

– Korkeuserojen ja etäisyyksien minimoimisen lisäksi sellainen millä pystytään suoritusta parantaa, kun ruokaa on oikeaan aikaan ja riittävästi ja oikean laista. Se on kokonaisuuden rakentamisen kannalta yksi iso pilari.

Hiihtoa t-paitakeleissä?

Lemmettylä kehuu Planican olosuhteita urheilullisesti vallan mainioiksi. Mäkihypystä ja etenkin lentomäestään paremmin tunnetuksi tulleessa Planicassa myös maastohiihtopuoli on kunnossa.

– Suhteellisen uusi stadion, isolla hyvällä rahalla tehty. Viimeisen päälle puitteet, hän sanoo.

– Odotan urheilullisesti mielettömän hyviä kisoja. Maastohiihtoladut ovat Ihan hyvät. Selkeäpiirteiset pitkät loivat nousujaksot. On vähän vaativuutta laskuissa, mutta myös selkeitä hyviä laskuja, leveät baanat.

Yksi arvoituskin kisaviikkojen yllä leijuu. Nimittäin sää.

– Normaaliolosuhde on selvä, että nollan molemmin puolin pelataan. Mutta se on vähän ehkä Oberin (Oberstdorf) kaltainen siellä Alppien reunalla ja on vähän herkkä lämpöaalloille. Tällä hetkellä näyttää sinänsä normaalilta keliltä, mutta ei ole täysin poissuljettua, että siellä se 20 astetta rikkoutuisi lämpömittarissa.

Suuria ongelmia lämpöisemmänkään sään ei pitäisi aiheuttaa.