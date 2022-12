Joukkuetoverit ärsyyntyivät läsnäolosta MM-kisoissa – kuka on Cristiano Ronaldon kanssa liikkuva mysteerimies?

Ronaldon matkassa vuosia ollut Regufe käyttää samoja tiloja kuin pelaajat ja hänen ottelupäivien läsnäoloa kyseenalaistetaan. Portugalin muu joukkue ei puolestaan olisi saanut tuoda vieraita MM-kisaleirille, tätä ei kuitenkaan ole vahvistettu Portugalin jalkapalloliitosta. Regufe on esiintynyt lukuisissa kuvissa Ronaldon kanssa vuosien varrella, mutta kysymys kuuluukin, kenestä oikein on kyse?

Regufe toimii portugalilaistähden neuvonantajana, managerina ja on myös hänen paras ystävänsä, johon Ronaldolla on täysi luottamus. Kaksikko on tuntenut toisensa vuodesta 2003 lähtien. Ronaldo oli tuolloin erittäin lupaava nuori pelaaja ja Regufe teki nimeä PR-alalla.