Portugalilainen valmentajalegenda Jose Mourinho, 62, on saamassa vielä ainakin yhden mahdollisuuden näyttää eurooppalaisen jalkapallon pääkilpailussa.
Siirtotoimittaja Fabrizio Romanon mukaan Mourinho on edennyt neuvotteluissaan Benfican kanssa.
Portugalin suurseura erotti päävalmentajansa Bruno Lagen viime yönä sen jälkeen, kun joukkue oli hävinnyt Mestarien liiga -kauden avausottelunsa kotikentällä kilpailun pienimpiin joukkueisiin lukeutuvalle azerbaidzanilaiselle Qarabagille maalein 2–3.
Mourinho ehti valmentaa viimeisimpänä turkkilaista Fenerbahcea reilun vuoden ajan. Seura antoi tälle potkut elokuun lopussa maan pääsarjakauden ehdittyä vanheta vasta kahden ottelun verran.
Painavimmin taustalla lienee kuitenkin vaikuttanut Mourinhon Fenerbahchen karsiutuminen Mestarien liigasta, joka tapahtui juuri Benfican käsittelyssä.
Mourinho aloitti päävalmentajauransa syksyllä 2000 Benficassa. Seura on Portugalin pääsarjassa neljäntenä voitettuaan kauden neljästä ensimmäisestä ottelusta kolme. Se on pelannut yhden ottelun edellä olevia joukkueita vähemmän.