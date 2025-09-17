Mestarien liigan avauskierroksella nähtiin jymy-yllätys, kun azerbaidjanilainen Qarabag kaatoi vieraskentällä Benfican. Qarabagille voitto oli sen historian ensimmäinen Mestarien liigassa.

Benfica aloitti ottelun vahvasti ja teki kaksi maalia reiluun varttiin. Qarabag oli ottelussa avausjakson jälkeen 1-2-tappioasemassa, mutta nousi ensin toisella puoliajalla tasoihin ja iski viime minuuteilla voitto-osuman.

Qarabagin pienuudesta kertoo sellainen tilasto, että sen pelaajien markkina-arvo on Mestarien liigan joukkueista toiseksi pienin. Summa on reilut 24 miljoonaa euroa. Ainoastaan Kazakstanin Kairat Almatylla on pienempi. Se on noin puolet vähemmän kuin Qarabagilla. Benfican markkina-arvo on reilut 335 miljoonaa euroa.

Myöhäisillan muissa otteluissa Juventus ja Dortmund pelasivat 4-4-tasapelin, Real Madrid voitti Marseillen 2-1 ja Tottenham Villarrealin 1-0.

