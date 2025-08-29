Jose Mourinho sai kenkää

Jose Mourinhon pesti Fenerbahcessa päättyi tappioon Mestarien liigan karsinnassa.
Jalkapalloilun turkkilainen mahtiseura Fenerbahce antoi perjantaina potkut maineikkaalle portugalilaisvalmentajalle Jose Mourinholle. 

Fenerbahce kertoi Mourinhon potkuista kaksi päivää sen jälkeen, kun seura oli hävinnyt Mestarien liigan pudotuspelikarsinnoissa portugalilaiselle Benficalle.

– Tiemme Mourinhon kanssa eroavat. Kiitämme häntä seuran hyväksi tehdystä työstä ja toivotamme hänelle menestystä tulevissa tehtävissään, seura ilmoitti.

Mourinho, 62, valmensi viime kaudella Fenerbahcen Turkin liigassa toiseksi. Aiemmin urallaan hän on valmentanut muiden muassa Portoa, Chelseaa, Inter Milania, Real Madridia ja Manchester Unitedia.

Mourinho on jalkapallohistorian menestyksekkäimpiä valmentajia. Hän on voittanut kahden seuran valmentajana Mestarien liigan sekä liigamestaruuksia Portugalissa, Englannissa, Italiassa ja Espanjassa.

