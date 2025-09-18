Jose Mourinho on Portugalin liigassa pelaavan Benfican uusi päävalmentaja.

Seura tiedotti asiasta torstaina. Mourinho solmi Benfican kanssa kaksivuotisen sopimuksen.

Mourinho korvaa tehtävässä Bruno Lagen, joka sai aiemmin tällä viikolla potkut Mestarien liigassa Qarabagille kärsityn 2–3-tappion jälkeen.

Mourinho puolestaan sai elokuun lopulla potkut turkkilaisen Fenerbachen peräsimestä.

62-vuotias valmentajalegenda palaa kotimaahansa yli 20 vuoden tauon jälkeen. Edellisen kerran hän on valmentanut Portugalissa vuonna 2004, jolloin hän jätti FC Porton ja suuntasi Chelseaan.

Mourinho johdatti Porton Mestarien liigan voittoon kaudella 2004. Porton ja Chelsean lisäksi Mourinho on valmentanut Interissä, Real Madridissa, Manchester Unitedissa, Tottenhamissa ja AS Romassa.