Real Madrid aloitti Mestarien liiga -kauden tiistaina 2–1-kotivoitolla Marseillesta. Kotijoukkueen molemmat maalit laukoi rangaistuspotkusta Kylian Mbappe. Voittomaaliin johtanut tilanne herätti asiantuntijoissa syvää äimistelyä.

Dani Carvajalin punaisen kortin jälkeen vajaalla pelannut Real Madrid sai kymmenen minuuttia ennen loppua rangaistuspotkun, jonka perusteet vaikuttivat vähintäänkin hatarilta.

Marseillen argentiinalaispuolustaja Facundo Medina tavoitteli palloa Viniciuksen jalasta, osumatta kuitenkaan brassitähden kintuille. Liukuessaan maata pitkin pallo kuitenkin hipaisi Medinan käteen.

– Sanokaa jos olen väärässä, mutta on sanottu, että jos pelaaja liukuu ja ottaa käden tueksi, tilanteen ei pitäisi olla rangaistuspotku. Tuo käsi on luonnollisessa asennossa ja tilanne on samalla tavallaan pysähtynyt. Tästä ei olisi missään nimessä pitänyt viheltää rangaistuspotkua, Mika Väyrynen ihmetteli ottelun jälkeen.

Toinen asiantuntijoista, Juho Rantala, kävi Väyrystäkin kuumemmilla kierroksilla.

– Medina puolusti tuon tilanteen hyvin, mutta hän ei hyödy siitä mitenkään. Pallo hipaisee vahingossa hänen käteensä, enkä ymmärrä, miksi tuota ei käyty tarkistamassa VAR:illa? En usko, että on yhtäkään futaajaa, jonka mielestä tuosta olisi pitänyt tulla pilkku. En meinannut edes suuttua, koska se oli niin sketsi tuomio, Rantala sauhusi.

Xabi Alonson alaisuudessa ensimmäisen Mestarien liigan ottelunsa pelanneesta Real Madridista tuli voiton myötä ensimmäinen joukkue nykymuotoisen Mestarien liigan historiassa, joka on ottanut kilpailussa 200 voittoa.

Tuomarin ratkaisu lisäajan viimeisillä sekunneilla herätti niin ikään asiantuntijoissa kiukkua. Katso molempien tapausten perkaus artikkelin yläosan videolta.