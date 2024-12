Ystävä on tekemässä virheen – saako siihen puuttua?

Sanotaan, että virheitä tekemällä oppii. Mutta saako ystävän tai sukulaisen päätöksiin puuttua, jos ne vaikuttavat virheiltä?

Jokainen tekee elämänsä aikana virheitä. Usein väärän päätöksen tunnistaa vasta jälkikäteen. Mutta entä muiden virheet?

Toisinaan ystävän tai sukulaisen päätös vaikuttaa mokalta, jonka vielä voisi estää. Jos itse on jo kokenut saman tilanteen, kiusaus sanoa jotakin aiheesta voi kasvaa suureksi. Mutta pitääkö kaikkien antaa tehdä omat virheensä?

– On tärkeä kunnioittaa toisen ihmisen autonomiaa ja toimivuutta ja luottaa toisen valintoihin, vaikka ne olisivat erilaisia kuin omat, alueen johtava psykologi Lotta Heiskanen Terveystalosta kuvaa.

Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

Joskus on hyvä kertoa suoraan, mitä ajattelee

Toisaalta ajattelua voi rikastuttaa se, että saa suoran vastauksen suoraan kysymykseen. Joskus on siis hyvä kertoa suoraan, mitä ajattelee vaikkapa ystävän valinnasta.

– Se on peilausta ja tarjoaa erilaisia näkökulmia liittyen ratkaisuihin. Tässähän on yksilökohtaisia vaihteluita: Jotkut ihmiset haluavat suoraa puhetta ja asioiden pallottelua suoraan. He nauttivat siitä, että voi puhua kaikesta, ja että välillä voi puhua vähän kovastikin. Silti voi luottaa siihen, että puheessa on hyvä tarkoitus, Heiskanen kuvaa.

– Sitten on ihmisiä, jotka kokevat suorat ohjeet tosi tungettelevina ja loukkaavina. Varsinkin, jos nämä ohjeet, neuvot tai kysymykset ovat jotenkin kriittisiä tai sellaiseksi tulkittavia.

Näissäkään keskusteluissa yksi koko ei toimi kaikille. Siksi sanansa on suotavaa asetella tilanteesta ja vastaanottajasta riippuen.

– Mikä tässä tilanteessa on hyväksi, mikä tässä tilanteessa on kunnioittavaa?

Elämän varrella tehdyt päätökset voivat myös jäävät vaivaamaan. Aiemmin selvitimme, mitä suomalaiset katuvat kuolinvuoteellaan.

