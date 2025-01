Suvi muutti Lappiin ja perusti hevostilan – sitten tuli odottamaton viesti: "Meinasin tippua tuolilta"

Suvi muutti Lappiin, löysi rakkauden ja perusti hevostilan. Myöhemmin toteutui myös asia, jota hän ei olisi voinut kuvitellakaan todeksi.

Espoolainen Suvi Männikkö, 24, muutti viisi vuotta sitten Lappiin ja perusti sinne hevostilan kumppaninsa kanssa. Syksyllä hän sai viestin, joka vei jalat alta.

Kun Suvi oli 19-vuotias, hän kaipasi elämäänsä muutosta. Espoossa syntynyt ja varttunut nuori nainen työskenteli Turussa erävarustekaupan myyjänä ja siellä monesti työkaverien kanssa tuli puheeksi, miten hauskaa olisi lähteä Lappiin.

– Ihmettelin, että jos te haaveilette ja puhutte koko ajan siitä, miksi ette vain muuta, hän muistelee.

Pohjoinen kiehtoi myös Suvia. Kun ammattikoulusta valokuvaajaksi valmistumisen jälkeen ovet ammattikorkeakouluun halutulle linjalle eivät auenneet, tuli hänelle hyvä hetki toteuttaa haaveensa. Hän kaipasi elämäänsä vaihtelua ja sitä, että aivan koko elämä ei olisi Etelä-Suomessa.

Moni Suvi kaverin ja tuttu oli suunnannut välivuotenaan ulkomaille, mutta häntä se ei niin houkutellut.

– Koska en puhunut englantia, ajattelin, että voisin lähteä katsomaan, miltä Lapissa näyttää.

Lappi kiinnosti myös siksi, että siellä olisi paremmat mahdollisuudet kuvata luontoa ja revontulia.

Suvi kaipasi elämäänsä muutosta ja lähti Lappiin. Sinne hän myös jäi.Suvi Mähönen

Lappi vei sydämen

Samana vuonna Suvi pakkasi kimpsunsa ja kampsunsa ja muutti Rovaniemelle opiskelemaan luonto-ohjaajaksi. Pian elämään astui rakkaus ja niin syntyi päätös jäädä pohjoiseen.

Suvi muistelee nauraen äitinsä kanssa käymäänsä keskustelua.

– Hän sanoi, että ei ole mitään järkeä lähteä käymään Lapissa. Sanoin, että nain poromiehen enkä tule enää koskaan takaisin, mutta en löytänyt poromiestä vaan tuommoisen toisenlaisen miehen, hän naurahtaa.

Mies on töissä armeijalla. Muuten Suvin pilke silmäkulmassa heittämä ennustus siis meni nappiin.

Pariskunta muutti yhteen Rovaniemelle. Melko pian he päättivät pistää pystyyn hevostilan.

Näin alkoi Laenlammen tilan tarina

Ensimmäisen hevosensa he ostivat vuonna 2020. Koska Suvin mies halusi sen kaupunkitallin sijaan kotiympäristöön, jossa voisi hevosen kanssa tehdä metsätöitä ja muita askareita, he alkoivat etsiä kotia maaseudulta.

Sopiva myynnissä oleva tila löytyi Tiaisesta, hieman yli 50 kilometriä Rovaniemeltä koilliseen.

– Kun oli ostettu talo, entinen pomoni kysyi, haluaisinko hänen hevosensa, että hän voisi jäädä näistä hommista eläkkeelle koronan myötä, Suvi kertoo.

Kuusi viikkoa puhelun jälkeen pariskunnalla oli viisi hevosta ja matkailualan yritys pystyssä.

Suvi ja hänen puolisonsa pyörittävät yhdessä hevostilaa.Suvi Mähönen

Raskas, mutta palkitseva työ

Nyt Laenlammen tilalla on 16 hevosta, joista suurin osa on suomenhevosia. Se on matkailualan tila, joka järjestää asiakkaille rekiretkiä ja ratsastusvaelluksia.

– On kivaa, kun meillä käy tosi paljon ulkomaisia asiakkaita. He ovat aina tosi onnellisia ja tyytyväisiä ja lomafiiliksellä matkustavat. Siitä tykkään.

Suvi nauttii työstään, vaikka arki ei olekaan helpoimmasta päästä.

– Kaikki sanovat, että tämä on "dream come true -työ", kaikkien heppatyttöjen unelma, mutta ihan tosi raskasta, hän toteaa suoraan.

– Minulla on tosi usein sellainen tunne, että paljon helpommallakin elämässä pääsisi ja aika monesta jutusta saisi enemmän rahaa. Mutta ajattelen, että tällä hetkellä tehdään paljon töitä vähällä rahalla, mutta sitten pikkuhiljaa firma kasvaa.

Suvin haaveissa siintää tilanne, jossa heidän ranchinsa olisi Pohjoismaiden paras hevosmatkailukeskus. Nyt investoidaan ja rakennetaan isompaa tilaa ja liiketoimintaa.

Aluksi Suvi ja hänen miehensä pyörittivät tilaa kaksin ja työharjoittelijoita oli vain satunnaisesti. Nyt yritys on kasvanut ja tilanne on ollut sen verran hyvä, että heillä on ollut mahdollisuus palkata kaksi vakituista työntekijää hoitamaan operatiivisia tehtäviä. Suvi kertoo Laenlammen tilan olevan siinä mielessä poikkeuksellinen Lapin yritys, että kesällä on yhtä kiireistä kuin joulusesongin aikaan.

Sähköposti, joka vei jalat alta

Viime syksynä Suvi sai sähköpostin, joka vei kuin jalat alta. Viestissä tiedusteltiin halukkuutta osallistua kansainvälisen hevosaiheista sisältöä tekevän somevaikuttajaduon netti-tv-ohjelmaan.

Kyseessä olivat Jesse Drent ja Matt Harnacke. Hollantilainen parivaljakko lukeutuu Euroopan tunnetuimpiin sisällöntuottajiin tällä saralla. Heillä on oma netti-tv-alusta nimeltä HorseWorldTV, jossa katsoja saa kuukausimaksua vastaan nähtäväkseen tietopaketteja, treenijuttuja ja muuta aiheeseen liittyvää sisältöä.

Nyt kaksikko oli tekemässä sarjaa harvinaisista hevosroduista ja heitä kiinnosti suomenhevonen. He olivat ottaneet yhteyttä suurempaan matkailuresortiin, jonka alihankkijana Laenlammen tila on. Kun siellä ei koettu projektin olevan heitä varten, ohjattiin heidät kysymään Suvilta, olisivatko he kiinnostuneita.

Onnen kyyneleitä

Suvi ei epäröinyt hetkeäkään suostua pyyntöön. Hän on seurannut Jesseä alakouluikäisestä saakka ja aloittanut ratsastuskoulussa tämän sisältöjen inspiroimana.

Takana oli kaiken lisäksi rankka syksy, niin firman pyörittämisen kuin oman yksityiselämän suhteen. Siinä vaiheessa tällainen valtava yllätys tuntui vielä kaksin verroin ihmeellisemmältä.

– Ei siihen voi oikein muuten reagoida kuin että meinaa tulla vähän itku! hän hymyilee.

– Kun näin sähköpostin, meinasin tippua tuolilta ja tuli onnen kyyneleitä. Sellainen asia, mitä ei ole ikinä edes voinut ajatella, sattuu elämässä kohdalle!

Kuvauspäivien aikana puuhattiin monenlaista.Suvi Mähönen

Ohjelmantäyteinen kuvausviikko

Kolme kuukautta myöhemmin Jesse ja Matt saapuivat Laenlammen tilalle. Mukana oli myös kaksi videokuvaaja, valokuvaaja sekä tuottaja.

Kuvausprojekti alkoi tiistaina ja päättyi lauantaina. Päivittäiset kuvaussessiot kestivät nelisen tuntia, sen verran, miten valoista aikaa riitti.

Suvi tiimeineen esitteli suomenhevosia ja näytti, mitä kaikkea niiden kanssa voi tehdä. Vieraat vietiin maastoratsastamaan lumiseen metsään, ajamaan tukkeja hevosella, rekiretkelle, hiihtoratsastamaan ja kuuluipa ohjelmaan myös ratsastusjousiammuntaa.

Suvin tilan porukka järjesti omin voimin kaikki ohjelmanumerot kuvausvieraille. Kuvaustiimi yöpyi naapurikylällä alkuperäiskuntoa kunnioittaen restauroidussa Lapin sodasta säilyneessä hirsitalossa, Niesin Holmilassa.

– Viimeisenä iltana käytiin vielä yhdessä syömässä poronkäristykset.

Vierailun tuloksensa syntyi netti-tv-ohjelman jakso, joka julkaistaan duon kanavalla noin kuukauden päästä. Lisäksi kuvattiin projektin kulisseihin kurkistava behind the scenes -video Mattin YouTube-kanavalle, jolla on 700 000 seuraajaa. Suvi kertoo, että sisällöille voidaan odottaa kertyvän satoja tuhansia, jopa miljoonia katsojakertoja.

Rento projekti

Projekti ei jännittänyt Suvia. Ensinnäkin Jesse ja Matt seurueineen olivat todella ystävällisiä ja erittäin kiinnostuneita kaikesta. Toisekseen hän itse oli kuvannut niin paljon videoita Laenlammen tilan somekanaviin, että esiintyminen kameran edessä ei jännittänyt yhtään. Kolmanneksi kokemusta oli jo alla, sillä Laenlammen tilalla on tehty tv- ja elokuvaprojekteja.

Jännitystä poisti sekin, että Suvin englanti on nykyisin hyvällä tasolla. Englannintaidossa kehittyminen olikin yksi toinen asia, miksi Jessen ja Mattin vierailu tuntui niin merkitykselliseltä.

Päivittäin kuvattiin sen mukaan, miten valoisaa aikaa riitti.Suvi Mähönen

Kauas tultu kouluenglannista

Kouluaikoina Suvia kiusattiin etenkin siitä, miten huono hän oli englannissa ja kielissä ylipäätään. Yhdeksännen luokan päättötodistuksessa englannin arvosana oli viitonen.

– En osannut yhtään sitä enkä myöskään ollut missään YouTubessa tai muualla, missä englantia olisi tullut.

Myöhemmin Suvi tarttui niin sanotusti härkää sarvista ja opetteli kielen. Tässä auttoi myös se, että hän muutti hetkeksi vuonna 2022 miehensä työkomennuksen perässä Floridaan Yhdysvaltoihin ja työskenteli vapaaehtoistyössä villihevosten parissa. Siellä työkielenä oli englanti eikä ollut ketään, jonka kanssa puhua suomea.

– Se oli suoraan syvään päätyyn.

Myös omalla tilalla hän alkoi jossain vaiheessa vetää asiakasretkiä englanniksi. Aluksi työharjoittelijat olivat hoitaneet kaskujen kertomiset vieraille. Tänä vuonna tilalla on ollut myös kansainvälisiä työharjoittelijoita, ja Suvi on hoitanut esihenkilötehtäviä englanniksi.

Näkyvyyden kannalta lottovoitto

Projekti on markkinointimielessä lottovoitto Laenlammen tilalle. Suvi kertoo, että tällaista näkyvyyttä kohdeyleisön eli heidän tapauksessaan eurooppalaisten hevosihmisten keskellä on harvoin mahdollista saada.

– Olemme laittaneet puoli miljoonaa likoon meidän investointeihin kansainvälistä hevosturismia kasvattamaan Suomessa ja rakennamme ravintolaa ja majoitustoimintaa tällä hetkellä. Tuli jackpot, kun tuollaista markkina-arvoa ei periaatteessa saa maksamallakaan mistään.

Suvia jännittää eniten se, miten suomalaiset ottavat vastaan tulevan videoprojektin. Häntä mietityttää, mitä suomalaiset ajattelevat siitä, mitä hän on kertonut suomenhevosista vaikka uskookin täysillä, että he ovat tehneet timanttista sisältöä.

– Sitten toisena ihan hurjasti jännittää se, mitä ihmiset sanovat englannin taidostani, koska en ole puhunut sillä tavalla englantia, että satatuhatpäinen yleisö kuulisi sitä.

Suomenhevonen.Suomenhevonen.fi/Kuvaaja: Annika Mäki

Suomenhevosista pitäisi puhua enemmän

Suvi pitää tärkeänä myös sitä, että tällä projektilla saadaan näkyvyyttä suomenhevosille. Hän kertoo, että rotua ei tunneta ulkomailla ollenkaan eikä siitä oikein löydy tietoa kansainvälisestä hevoskirjallisuudesta.

– Suomenhevonen on meidän kansallisidentiteetillemme kansallisaarre. Kaikki Suomessa tietävät suomenhevosen ja sen merkitys pitäisi ymmärtää tosi vahvasti, että kuinka iso asia se on meille ja se on geeniperimältään todella ainutlaatuinen rotu Euroopan mittakaavassa. Se on rotu, jota olisi todella tärkeä vaalia.

Suvin mukaan suomenhevonen on myös rotuna harvinaisen monipuolinen.

– Ylipäätään on todella harvinaista, että on tällainen hevonen, joka on vähän kuin allround-hevonen, että samalla hevosella pystyy ajamaan kärryillä, hyppäämään esteitä, menemään kouluratsastusta ja joka on maastossa turvallinen ja helppo kouluttaa. Yleensä ne ovat joko vain estehevosia tai kouluhevosia tai sitten ne on jalostettu vain kärryhevosiksi.

Usko unelmiisi!

Jessen ja Mattin vierailu oli monella tapaa hyvin merkityksellinen, sillä siinä nivoutuu kauniisti yhteen Suvin haave hevostilasta ja onnistuminen aiemmin haasteellisessa kielessä.

– Nyt vuonna 2025, 13 vuotta myöhemmin mulla on oma hevostila Lapissa ja Jesse ja Matt oli käymässä kuvaamassa tv-sarjaa.

Hän kannustaakin muita uskomaan unelmiinsa. Ne voivat tosiaan toteutua!

