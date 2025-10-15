Näinkin pitkälle voi venyttää työuraansa ja vieläpä menestyksekkäästi. Satavuotias italialaisnainen ei ole kohdannut työelämän ikäsyrjintää, koska hän pyörittää baariaan vain ja ainoastaan yksin.

Aina ennen aamunkoittoa Anna Possi, 100, kävelee tiskin taakse ja käynnistää espressokoneen.

Possi on työskennellyt ravintola-alalla yli 80 vuotta. Kahvin lisäksi hän kuljettaa asiakkaille pöytiin olutta.

Possin uskotaan olevan Italian pitkäaikaisin barista. Hän tekee työtään Nebbiunossa, Maggiorejärven rannalla.

– Kun olin valmistunut koulusta, menin heti töihin setieni luokse. Heillä oli ravintoloita Genovassa, kertoo Possi uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Nainen aloitti siis uransa vuonna 1946 heti toisen maailmansodan päättymisen jälkeen.

Konkaribarista jäi leskeksi 51 vuotta sitten. Sen jälkeen hän on pyörittänyt baaria yksin.

– Tämä ei ole baari, vaan kohtaamispaikka.

Ihmiset pyytävät yrittäjältä vaikka mitä palveluksia.

– Toteutan ne mielelläni. Minulta voidaan pyytää henkilöllisyystodistuksen tai lääkärin kirjoittaman reseptin säilyttämistä. Olen aina kaikkien käytettävissä.

