Kreikkalaiset työskentelevät jo nyt EU:n keskiarvoa pidempään.

Kreikan parlamentissa keskusteltiin keskiviikkona lakiehdotuksesta, joka sallisi 13-tuntisen työpäivän poikkeustilanteissa.

Hallitus on korostanut, että 13-tuntinen työpäivä on vapaaehtoinen ja edellyttää työntekijän suostumusta. Muutos koskee ainoastaan yksityistä sektoria ja sitä voidaan soveltaa vain 37 päivänä vuodessa.

Uudistuksen on nähty vaikuttavan erityisesti palvelualoihin kesien vilkkaan lomasesongin aikana.

Laki on kirvoittanut paljon vastustusta ammattiliitoilta ja oppositiopuolueilta.

Työntekijöitä edustavat liitot ovat järjestäneet tässä kuussa kaksi yleislakkoa protestiksi lakiehdotukselle.

Oppositiopuolueet ja ammattiliitot katsovat, että työntekijät joutuisivat irtisanomisuhan alle, jos he kieltäytyisivät pidemmistä työpäivistä.

Kreikan parlamentin on määrä äänestää laista torstaina. Alun perin esityksestä oli tarkoitus äänestää jo keskiviikkona.

Ehdotuksen uskotaan menevän läpi

Nykyisen lain mukaan työpäivät saavat kestää kahdeksan tuntia, ja lisäksi on mahdollista tehdä palkallista ylityötä.

EU:n tilastotoimisto Eurostatin mukaan kreikkalaiset työskentelevät keskimäärin 39,8 tuntia viikossa, kun EU:n keskiarvo on 35,8 tuntia.

Uuden ehdotuksen uskotaan kuitenkin menevän läpi Kreikan parlamentissa.

Uudistusta ajavalla, pääministeri Kyriakos Mitsotakisin johtamalla Uusi demokratia -puolueella on 300-paikkaisessa parlamentissa enemmistö 156 edustajalla.