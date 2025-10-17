Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen välikysymyksessä suurtyöttömyydestä äänin 92–71. Poissa äänestyksestä oli 36 kansanedustajaa.
Keskusta ja Liike Nyt jättivät lokakuun alussa välikysymyksen Suomen työttömyystilanteesta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen on nimittänyt Suomen tilannetta työllisyyskriisiksi.
– Valitettava tosiasia on, että Suomi on kokoomusjohtoisen hallituksen aikana ajautunut suurtyöttömyyteen, Kaikkonen sanoi välikysymyksen jätettyään.
Työministeri Matias Marttinen (kok.) sanoi välikysymysvastauksessaan aiemmin tällä viikolla, että työttömyystilanne on juuri nyt vaikea, mutta toivoton se ei ole.