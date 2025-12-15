Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa pehmolelujen turvallisuuspuutteista.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Ranua Resortin toimipisteissä ja Puuhamaassa myytyjen pehmolelujen takaisinvedosta.

Ranua Resortilla myydyt pehmolelut

Valmistaja Petjes World on ilmoittanut, että joissakin Ranua Resortin toimipisteissä myydyissä Security Blanket -pehmolelupeitoissa voi olla ongelmia ompeleiden/sauman kanssa kohdassa, johon pahvista valmistettu etiketti on kiinnitetty. Tämä voi tapahtua, kun pahvista valmistettu etiketti irrotetaan tuotteesta.

Tukes muistuttaa, että etiketti on tuotteessa vain myyntitietoja varten, ja siksi ne leikataan aina pois ennen tuotteen antamista lapselle. Jos sauma avautuu, tuotteen täytteeseen on helppo päästä käsiksi.

Leluissa onkin tukehtumisvaara, sillä pieni lapsi voi laittaa täytettä suuhunsa. Täyte ei ole kiinteää materiaalia.

Tukes neuvoo poistamaan tuotteen heti käytöstä. Valmistaja pyytää palauttamaan tuotteen.