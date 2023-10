Yhdellä keinolla pienennät "radikaalisti" saunapalon riskiä

Hakunilassa sattunut vakava tulipalo on herättänyt keskustelua saunojen paloturvallisuudesta. Kuinka tyypillistä on, että tulipalo lähtee liikkeelle saunasta?

– Suomessa on kaikkiaan noin 400 saunapaloa vuosittain, ja niissä kuolee muutamasta ihmisestä vajaaseen kymmeneen, sanoo palopäällikkö Taisto Hakala Helsingin pelastuslaitokselta Huomenta Suomen haastattelussa.

Hakala huomauttaa, että paloja on kaiken kaikkiaan noin 12 000 vuosittain, joten siinä mielessä määrä on pieni. Saunasta lähtenyt palo on kuitenkin vaarallinen.