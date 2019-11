Monet pelastusviranomaiset kieltäisivät onnettomuuspaikoilla kuvaamisen kokonaan – taustalla useita syitä: "Ei kukaan haluaisi, että siinä on katsomo vieressä, saati että siitä laitetaan kuvia sosiaaliseen mediaan"

– On esimerkiksi oltu auttamassa loukkaantunutta ihmistä ja siihen on tullut ihmisiä kuvaamaan, niin toisen ensihoitajan työ on mennyt siihen, että hän joutuu pitämään peittoa loukkaantuneen edessä, kertoo ensihoitomestari Kari Törrönen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.