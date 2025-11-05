Ruokavirasto ja valmistaja tiedottavat kuivatun merilevän puutteellisista tuotemerkinnöistä. Liiallinen syönti voi olla haitaksi terveydelle.
Elintarvikkeiden maahantuoja Prescott Oy:n kuivatussa merilevässä on puutteelliset pakkausmerkinnät.
Ruokaviraston mukaan tuotteen merkinnöissä ei ole kerrottu tuotteen turvallisen käytön määrästä.
Valmistajan tiedote koskee seuraavaa tuotetta:
- House of Asia Wakame kuivattu merilevä
- Pakkauskoko: 30 g pussi
- EAN 5908219994774
- kaikki markkinoilla olevat erät
– Tuotteessa on jodia, jonka liiallinen saanti voi häiritä kilpirauhasen toimintaa. Tuotetta voi kuitenkin käyttää turvallisen raja-arvon puitteissa, Ruokaviraston tiedotteessa todetaan.
Valmistaja kertoo kuivatuotteen turvallisen määrän olevan aikuisilla 2 grammaa päivässä. Jos kuluttaja haluaa korvauksen ostetusta tuotteesta, hän voi olla yhteydessä maahantuojaan.