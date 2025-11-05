Sotilasliitto Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain joukkojen vähentämispäätöksen seurauksia liittokunnalle on liioiteltu.
Viime viikolla kerrottiin, että Yhdysvallat suunnittelee vähentävänsä joitakin Naton itärajalla olevia joukkojaan.
Mark Rutten mukaan joukkojen vähentämispäätöksen tapaisia muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Rutte kommentoi asiaa Romaniassa yhteisessä tiedotustilaisuudessa maan presidentin kanssa.
Yhdysvaltain mukaan joukkojen vähentäminen ei ole merkki siitä, että maan sitoutuminen sotilasliittoon olisi vähentynyt.