Teamsilla on yli 320 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää ympäri maailman.
Tietoturvayhtiö Check Point tiedotti tiistaina löytäneensä Microsoftin laajalti käytetystä viestintäsovelluksesta Teamsista useita haavoittuvuuksia. Ne mahdollistivat viestien huomaamattoman muokkaamisen, ilmoitusten väärentämisen ja soittajan henkilöllisyyden väärentämisen.
Haavoittuvuuksia hyväksi käyttävät huijarit olisivat voineet esimerkiksi esiintyä yritysten johtajien nimissä, Check Point kuvailee.
Microsoft korjasi haavoittuvuudet Check Pointin ilmoitettua niistä. Viimeinen korjaus valmistui lokakuun lopulla. Tietoturvayhtiön mukaan erilaiset yhteistyöalustat ovat nyt keskeinen kohde sosiaaliseen manipulointiin perustuvalle kyberrikollisuudelle.