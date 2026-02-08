Pohjanmaan poliisi kertoi leppoisasta kohtaamisestaan Pietarsaaressa.
Poliisin vastaan tulee partioidessa usein ties minkälaista hahmoa. Pohjanmaalla yksi kohtaamisista oli erityisen leppoisa, ja poliisi päätti kertoa siitä Facebookissa.
Poliisi havaitsi Pietarsaaressa ajellessaan, että joku ulkoiluttaa possua.
– Auto pysäytettiin, tuttavuus tehtiin ja pähkinöitäkin tarjoiltiin. Sekä poliisit että possu taisivat olla ihan pähkinöinä tästä kohtaamisesta.
Poliisi jakoi tapaamisesta myös kuvat, ja selkeästi mielissään olivat, sekä poliisi että possu.
– Päivän paras kohtaaminen?