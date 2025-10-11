Jorma Uotinen pitää TTK:n parinvaihtoviikkoa aina tervetulleena virkistyksenä kauden puolivälin tienoille.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa jouduttiin jälleen sunnuntaina 5. lokakuuta hyvästelemään yksi pareista. Tällä kertaa kotimatkalle joutuivat twerkkaaja Tia-Maria "Tinze" Sokka ja tähtiopettaja Valtteri Palin, mikä yllätti monet, sillä tähtipari sai tanssistaan melko hyvät pisteet.

Tuomari Jorma Uotinen totesi lähetyksen jälkeen MTV Uutisille yksioikoisesti, että kyseessä on "pelin henki".

Jakson päätteeksi paljastettiin parinvaihtoviikon parit, jotka katsojat olivat saaneet päättää. Uotisen mukaan uudet parit vaikuttavat toisilleen sopivilta, ja ne olisivat voineet alunperinkin mennä niin. Tuomari kertoo parinvaihdon tuovan mukavaa vaihtelua ohjelmaan, jota tehdään usean kuukauden ajan.

Parin vaihtaminen ei kuitenkaan välttämättä käy ihan tuosta vaan. Uotinen muistuttaa, että varsinkin yksi asia voi olla isokin haaste.

– Tottua taas toisen kemiaan, fysiikkaan, siihen läheisyyteen. Ei se ole itsestäänselvyys, että millä tavalla löydät sen ihmisen. Mikä on se katse, mitä sieltä löytyy.

Jorma Uotinen kertoo videolla, kuka erityisesti yllätti tuomarin kekseliäisyydellään vakiotanssien iltana.