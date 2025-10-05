Johannes Holopainen ja Katri Riihilahti häkellyttivät tangollaan.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman viidennessä suorassa lähetyksessä tanssittiin vakiotanssien tahtiin. Jakson teemana oli tanssiaiset.
Näyttelijä Johannes Holopaisella ja tähtiopettaja Katri Riihilahdella oli tanssittavanaan tango. Sen taustamusiikkina toimi Michel Portalin, Laurent Korcian ja Pierre Boussaguetin Minor Tango.
Tuomaristo oli tanssista lähestulkoon sanaton.
– Mitä täällä tapahtuu? Tämähän on aivan järjestöntä, mitä täällä tapahtuu, Jukka Haapalainen hehkutti.
– Tämähän on täysin ammattimaisesti toteutettu kokonaisuus, kuin olisi katsonut oikeaa tangoparia. Olen lähes sanaton.
Samaa mietti Helena Ahti-Hallberg.
– Tältä näyttää tanssi, joka sisältää kaiken, eikä mitään liikaa.
Ahti-Hallberg kertoi olleensa niin vangittuna tanssin tunnelmaan, ettei etsinyt edes mitään kehityskohteita.
– Olen kirjoittanut yhden sanan, joka kiteyttää kaiken: sisällä. Te olitte sisällä.
Jorma Uotinen innostui myös hehkuttamaan Holopaisen ja Riihilahden suoritusta.
– Täysosuma!
Holopainen ja Riihilahti saivat tuomaristolta kauden ensimmäisen kymppirivin, eli tanssista tuli yhteensä 30 pistettä. TTK-studio suorastaan räjähti suosionosoituksiin pisteidenannon aikana.