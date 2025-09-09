TTK-tuomarit perustelevat ensimmäisen lähetyksen pisteytyksensä

Tanssii Tähtien Kanssa -tuomaristo on haastavan paikan edessä aina tuotantokauden ensimmäisessä suorassa lähetyksessä.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden ensimmäinen suora lähetys nähtiin sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin 11 uutta tähtiparia esitteli ensi kertaa tanssitaitojaan, eikä kukaan pudonnut kisasta.

TTK-tuomarit Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg sekä Jorma Uotinen olivat sunnuntai-iltana lähetyksen jälkeen tyytyväisiä näkemäänsä.

– Nyt nähtiin vasta puoli totuutta, koska ensi viikolla jokainen tanssii sen toisen lajin. Osalla oli nyt lattarit ja osalla vakiot. Mielenkiinnolla odotan vielä sitä ensi viikonloppua, koska sitten meillä ehkä on jonkinlainen käsitys siitä, mitä odottaa seuraavilta viikoilta, Ahti-Hallberg pohti.

Yhdestä asiasta tuomari Uotinen oli erityisen iloinen.

– Ensimmäiseksi päiväksi, jopa kenraali alkoi ajallaan. Se oli hyvä merkki! Ei tarvitse hätäillä sillä tavalla, ja tuo alkunumerokin saatiin kerralla purkkiin. Tämä oli monipuolinen ilta, sanotaan näin.

Jo TTK:n ensimmäisen lähetyksen pistetaulukosta näkee, että tasoeroja parien välillä on.

– Taso on polveilevan vaihteleva, joka tietysti tuo mielenkiintoa tähän tilanteeseen, ja ei ole koskaan päivänselvää ensimmäisen jakson jälkeen, että kuka sieltä sitten pomppaa. En edes vielä lähde puhumaan ennakkosuosikkiasetelmista tai mistään semmoisista, Haapalainen analysoi.

Haapalaisen mukaan TTK-lattialla oli kyllä selkeästi nähtävillä se, että joillakin tähtioppilailla on toisia paremmat edellytykset tuottaa tanssillista liikettä – ja jopa kokemusta siitä. Kuitenkin tuomari muistuttaa, että aiemmillakin kausilla on nähty valtavia kehityskaaria sekä menestystarinoita, jotka ovat saattaneet alkaa vasta kaudeen puolivälin tienoilla.

Ahti-Hallberg sen sijaan hämmästelee sitä, kuinka valmiita esityksiä jotkut tähtiparit saivat aikaan kolmen ensimmäisen treeniviikkonsa aikana.

– Jotenkin itse odotin, että olisi ollut enemmän niitä haparoivia ensiaskeleita, mutta jouduin kyllä joidenkin parien kohdalla erityisesti hämmästymään.

Uotinen puolestaan muistutti, että yhden lähetyksen hyvät pisteet eivät välttämättä tarkoita mitään – seuraavalla kerralla pisteet voivat olla hyvinkin kehnot, mikäli onnistumisia ei tule.

– Yllätyksiä tulee läpi koko kauden ja hyvä niin.

Tuomarit kertovat keskustelleensa ennen ensimmäistä TTK-lähetystä siitä, miten he löytävät jälleen linjan pisteytyksilleen. Ensi kertaa tuomaristo näkee tanssit kenraaliharjoituksessa, mutta suorassa lähetyksessä esitys voi sujua hyvinkin eri tavalla.

– Onhan se tietysti vähän semmoista hakuammuntaa, se ensimmäisen pisteytyksen antaminen, Haapalainen kommentoi.

– Mutta meidän tehtävämme on laittaa parit paremmuusjärjestykseen, ja siinä me onnistuttiin tänään mielestäni loistavasti. Siellä sattui olemaan vain kaksi paria samoilla pisteillä. Ja kun meillä on näin monta paria, niin on aika mahdotonta, etteivät pisteet menisi tasan, Ahti-Hallberg muistuttaa.

