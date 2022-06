Jori Lehterä palaa kohuvuosien jälkeen SM-liigaan, edessä taistelu parasta ystävää vastaan – kevään huhumyllyn taustalla kaveriporukan intoilu: "Fanit yrittivät sainata minut"

– Päivä päivältä tuntuu vain paremmalta. On kyllä hyvä fiilis, Lehterä yrittää heti alkuun pidätellä hykertelyään MTV Urheilulle.

– Tuntuu hyvältä palata (median eteen). Nyt on otettu vähän välivuotta. Olen aika innoissani, että saan vähän media-aikaa välillä, Lehterä virnistelee.

Mahdollisuuksien kausi

– Ei tullut kysyttyäkään mitään muuta joukkuetta. Päätimme asian yhdessä päivässä perheen kanssa. Soitin Leinoselle ja illalla oli kättelyt. Tunsin oloni tervetulleeksi. Uskon, että tämä on kaikin puolin hyvä juttu.

Olympiapronssia, MM-hopeaa ja kaksi himmeämpää SM-mitalia voittanut Lehterä on Jokereiden kasvatti, mutta Liigassa hän sementoi asemansa Tapparassa kausilla 2007-2010. Muistot tuolta aikakaudelta painoivat vaakakupissa yhdessä Tapparan viime vuosien menestyksen kanssa.

– Täältä on niin paljon hyviä muistoja. Olen viettänyt Tampereella paljon aikaa ja kämppä löytyy täältä. Näiden lisäksi, en ole voittanut kertaakaan kultaa. Se oli todella iso motivaattori. Täällä on todella hyvät mahdollisuudet voittaa mestaruus, ja se on sellainen asia, mikä uralleni olisi melkein pakko saada, Lehterä linjaa.