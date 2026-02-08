Ensi viikolla säässä nähdään luminen käänne.
Ensi viikon sää tulee olemaan mielenkiintoinen, sillä luvassa on talvinen muutos.
– Säässä on jonkinlainen käänne vihdoin luvassa, kertoo MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi.
Tämä tarkoittaa, että ensi viikolla nähdään sekä lunta että lauhtumista. Viikon puolivälin jälkeen lumisateet alkavat saapua Suomeen.
– Loppuviikolla näyttäisi olevan liikkeellä reilumpikin lumipyryalue, mutta sen ajoitus on vielä hieman epävarma, arvioi Rintaniemi.
Ensi viikon perjantaina ja lauantaina lumisateet voivat paikoin yltyä runsaiksi.
– Jonkinlainen lauhtuminen nähdään myös sen yhteydessä ainakin maan eteläosassa, hän lisää.
MTV Uutiset seuraa tarkasti ensi viikon lumisateiden saapumista ja raportoi tilanteen kehittymisestä uusien ennusteiden valmistuessa.