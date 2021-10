Pariisin poliisiin soluttautunut toimittaja näki poliisiväkivaltaa, rasismia ja todisti kollegojen itsemurhia: "Tämä kerta oli liikaa"

Lyhyt koulutus täydennyspoliisiksi

Ranskan 146 000 poliisista 12 000 on näitä pikavauhtia kurssitettuja täydennyspoliiseja. Kolmen kuukauden koulutuksen jälkeen poliiseilla on lupa kantaa automaattiasetta julkisella paikalla. Kuka tahansa voi hakea ADS:ksi, kunhan vain on alle 30-vuotias.