Kari Lumikero: Tuliaseiskut alkavat olla arkirutiinia Ruotsissa – yksi tapaus lähes joka päivä

"Einarin" murhapaikan lähellä sukelluksia

42 kuollut ja lähes sata loukkaantunut tänä vuonna

Poliisi julkaisi tiistaina tuoreet tilastot tähän mennessä tänä vuonna sattuneista ammuskeluista Ruotsissa. Niiden mukaan lokakuun loppuun mennessä tapauksia on ollut 290, eli lähes yksi vuorokautta kohden. Niiden yhteydessä on kuollut 42 ihmistä.

Loukkaantuneita on 95. Kyseessä ei suinkaan ole uusi ennätys, mutta onhan toki kalenterivuodestakin vielä kaksi kuukautta jäljellä. Kaiken kaikkiaan määrä on tietysti järisyttävä, ja se heijastuu vakavasti tunnelmiin Ruotsissa. Miltei kaikki ammuskelut ovat todennäköisesti olleet nuorisorikollisjengien keskinäisiä välienselvittelyjä. Niiden uhreiksi on joutunut myös joitakin täysin ulkopuolisia sivullisia.

Einárkaan ei ollut viaton

Salatarkastukset ja muut uudet keinot käyttöön

Tilanteen vakavuus alkaa valjeta päättäjillekin

Saksan suurin päivälehti Bild julisti etusivullaan näyttävästi viime viikolla, että Ruotsi on Euroopan väkivaltaisin maa. Lehden mukaan aikaisemmin hyvämaineinen Ruotsi on muuttunut todelliseksi painajaiseksi. Se perusteli luonnehdintaansa Ruotsin häikäilemättömällä jengirikollisuudella. Bulevardilehti Bild on tunnettu myyvistä otsikoistaan, ja jotkut muut saksalaisjulkaisut ovat jo pehmentäneet sen viestiä toteamalla, että todellisuudessa kyse on joistakin maahanmuuttajavaltaisista lähiöistä, ei suinkaan koko Ruotsin valtakunnasta.