MTV Uppsalassa: 6 rikollisjengiä ja 160 kovan luokan ammattirikollista piinaa kaupunkia – "Pelkään liikkua enkä halua lasteni kasvavan tällaisessa paikassa"

Uppsalassa tapahtuu tällä hetkellä jopa enemmän ampumisia kuin Tukholmassa ja Malmössä asukaslukuun suhteutettuna.

– Ampumisten lisääntyminen johtuu siitä, että Uppsalassa ei ole koskaan aikaisemmin ollut näin paljon ammattimaisia rikollisia, rikollisjengejä ja klaaniperheitä, poliisiylitarkastaja Jale Poljarevius Uppsalan poliisista kertoo.

Turvattomuutta Uppsalassa aiheuttavat erityisesti kuusi rikollisjengiä, joihin kuuluu poliisin laskelmien mukaan yhteensä noin 160 henkeä. Uppsalassa asuu noin 250 000 ihmistä.

Suuri osa ampujista vapaalla jalalla

Koko Ruotsissa tapahtui viime vuonna 334 ampumistapausta, joissa loukkaantui 120 ihmistä ja kuoli 42.

Ampumisista 31 tapahtui Uppsalassa, joka on Ruotsin neljänneksi suurin kaupunki. Ammuskeluissa loukkaantui 11 ihmistä ja kuoli kaksi. Suuri osa ampujista on vapaalla jalalla eikä epäiltyjä ole poliisin tiedossa.

– Todistajia on erittäin vaikea löytää tai saada, koska moni pelkää puhua mitään poliisille. Tavalliset ihmiset eivät halua riskeerata omaa turvallisuuttaan puhumalla ja rikolliset taas eivät vasikoi, Poljarevius sanoo.

Asukaslukuun suhteutettuna Uppsalassa ammutaan nyt jopa enemmän kuin Tukholmassa tai Malmössä. Poliiseja Uppsalassa on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin suuremmissa kaupungeissa.

Poliiseja tuodaan muualta Uppsalaan ja Malmöön

Ruotsissa linjattiin helmikuussa, että poliisivoimia keskitetään nyt Uppsalaan ja jo ennestään rikostilastoja hallitsevaan Malmöön. Poliisi keskittyy taistelemaan nimenomaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan näissä kaupungeissa.

Operaation nimi on Rimfrost (suomeksi huurre).

– Meillä on suuria huolia turvallisuuden suhteen Uppsalassa juuri nyt. Täällä on ollut paljon ampumisia, jonkun verran räjähdyksiä ja rikollisuus nuorten keskuudessa on lisääntynyt huomattavasti, joten kaikki tämä on heikentänyt turvallisuutta. Nyt yritämme puuttua tähän, Poljarevius kertoo.

Rimfrostissa poliisi saa lisävoimia avuksi Uppsalaan ja Malmöön muualta maasta. Operaatio alkoi Malmössä jo viime marraskuussa, Uppsalassa se alkaa maaliskuussa ja kestää kesään saakka.

– Saamme lisävoimia avuksi ja pääsemme suuremmalla joukolla keskittymään näihin rikollisiin, jotka aiheuttavat ongelmia. Poliisi tulee näkymään enemmän katukuvassa ja suuntaamme toimintojamme parhaalla mahdollisella tavalla, jotta löydämme aseita ja räjähteitä.

"Tuomioita on kovennettava"

Poliisiylitarkastaja Jale Poljarevius puhuu poikkeuksellisen suorasanaisesti siitä, miten paljon Ruotsissa on tehty virheitä ja annettu järjestäytyneen rikollisuuden kasvaa.

Ruotsi onkin jatkuvasti otsikoissa väkivallantekojen, ampumisten, murhien ja murhan yritysten vuoksi. Kaiken lisäksi moni rikollinen jää tavoittamatta.

– Minun mielipiteeni on, että Ruotsin on astuttava alas jalustalta. Ruotsalaiset ajattelevat olevansa maailman parhaita kaikessa, mutta se ei ole enää totta. Ruotsissa on ruvettava katsomaan totuutta silmiin.

– On katsottava mallia Suomesta, Norjasta, Saksasta ja muista maista lähellä. Kaikissa näissä maissa on paremmin asiat kuin meillä.

Poljarevius muuttaisi myös Ruotsin oikeusjärjestelmää.

– Tuomiot ovat liian kevyitä ja ne eivät vastaa realismia. Meidän on muutettava oikeusjärjestelmä ja lait vastaamaan nyky-yhteiskuntaa, koska toisinpäin se ei tapahdu, hän sanoo.

Poljareviuksen mukaan Ruotsissa suhtaudutaan liian kiltisti rikollisiin ja tämä näkyy myös tuomioissa.

– Ruotsissa ymmärretään liikaa rikoksentekijöitä. Pohditaan syitä heidän tekoihinsa ja ymmärretään. Uhrit jäävät sivuun.

Vangittuna vain murto-osa vakavia rikoksia tehneistä

Poljarevius ei ymmärrä ajatusta siitä, että vankila ei olisi oikea paikka rikollisille. Hän ihmettelee lausuntoja, joiden mukaan tilanne ei parane Ruotsissa lukitsemalla rikollisia vankiloihin.

– Jos teoriassa laittaisimme vankilaan kaikki Uppsalan 160 rikollista, jotka ammuskelevat, räjäyttelevät ja terrorisoivat ympäristöään, kaupungissamme olisi aivan varmasti rauhallisempaa ja ihmiset tuntisivat olonsa turvallisemmaksi. Miten voidaan sanoa, että se ei parantaisi yhteisön turvallisuutta?

Poliisin arvion mukaan tällä hetkellä vain noin 8-10 prosenttia Uppsalassa vakavia rikoksia tehneistä on vangittuina.

Tavalliset asukkaat pelkäävät

Joulukuussa Uppsalan Stenhagenin lähiössä ammuttiin pizzerian edessä kahta miestä, joista toinen kuoli. Miehet olivat 20- ja 25-vuotiaita. Tekijää ei tiedetä.

Edellinen ampuminen tapahtui samalla alueella vain kuukautta aiemmin.

Vielä levottomampaa on Gottsundan lähiössä, jossa poliisi partioi jatkuvasti. Gottsunda on luokiteltu erityisen haavoittuvaksi alueeksi. Lähiössä asuu paljon maahanmuuttajia ja suuri osa asukkaista ei edes puhu ruotsia.

– Meillä on paljon ongelmia huumeiden kanssa. Tämä on sosiaalisesti haavoittunut alue. Täällä on paljon työttömyyttä ja rikollisuutta, kuten väkivaltarikoksia. Joskus konfliktit päättyvät ampumisiin tai pahoinpitelyihin, Gottsundan aluepoliisina työskentelevä konstaapeli Helene sanoo.

Helene ei halua sanoa sukunimeään julkisuuteen turvallisuussyistä.

Gottsundassa asuu 16 000 ihmistä. Poliisin mukaan alueella asuu noin 60 rikollista.

– Kaikki eivät todellakaan ole pahoja, mutta nämä rikolliset saavat liikaa tilaa ja näkyvyyttä. Jos Gottsundassa tapahtuu ampuminen, kukaan ei uskalla sanoa poliisille mitään ja silminnäkijöitä on lähes mahdotonta saada. Todistajat pelkäävät, Poljarevius sanoo.

Tärkeää kuunnella asukkaita

Uppsalan poliisi pyrkii nyt luomaan luottamusta kaupungin asukkaisiin ja saamaan myös yhteyttä jengiläisiin.

– Panostamme paljon siihen, että kuuntelemme kaupunkilaisia ja haluamme kuulla heidän huoliaan. Olemme lisänneet kameravalvontaa lähiöissä asukkaiden toiveesta. Se on vähentänyt rikoksia kaduilla ja parantanut myös todisteiden saamista rikoksista, Poljarevius kertoo.

Kameravalvonnasta huolimatta moni Gottsundan asukkaista kertoo pelkäävänsä.

– Pelkään liikkua täällä enkä halua lasteni kasvavan tällaisessa paikassa. Olemme asuneet täällä kolme vuotta, ja nyt olemme muuttamassa pois. Haluan rauhallisempaan paikkaan enkä halua, että pienet lapseni joutuvat kasvamaan tällaisessa ympäristössä, Romaniasta Ruotsiin muuttanut Juliana kertoo.

Afganistanista Ruotsiin muuttanut mies ei varsinaisesti pelkää, mutta hän ei halua liikkua ulkona iltaisin.

– Täällä on rikollisia ihmisiä jonkun verran. Poliisi on myös täällä koko ajan. En liiku ulkona yleensä pimeällä, Abdullah sanoo.

Operaation toivotaan auttavan

Poliisi luottaa ja toivoo operaatio Rimfrostin parantavan Uppsalan turvallisuutta.

– Operaation aikana on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi Malmössä, joten toivon, että sama tapahtuu myös Uppsalassa.