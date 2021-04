Jokin kiskoo kuolemaisillaan olevaa lähitähteämme: "Yksisarvinen" saattaa olla pikkiriikkinen musta-aukko, joka on ollut suoraan nenämme edessä

Lempinimen "The Unicorn - Yksisarvinen" saanut musta aukko piileskelee vain 1500 valovuoden etäisyydellä, kirjoittaa Space.com-sivusto . Tämä on käytännössä kosmista naapurustoamme.

Yksisarvinen on erittäin poikkeusellinen musta aukko, sillä se on suorastaan superpieni - vain kolmen Auringon massainen.

Yksisarvisen seuralaisena on paisunut punainen jättiläistähti, joka on lähetymässä loppuaan. Kyseistä tähteä on tutkittu useilla eri laitteilla vuosien mittaan, mutta vasta nyt tutkijat huomasivat tähden olemuksessa jotain kummallista.