Löysivätkö tähtitieteilijät etsimänsä? Kosmisessa naapurissamme on mahdollisesti elinkelpoinen maailma

Kansainvälinen tähtitieteilijöiden ryhmä on tutkimusten myötä löytänyt nyt uuden mahdollisen kiviplaneetan, jonka nimi on Wolf 1069 b.

Wolf 1069 b on kooltaan ja massaltaan hieman maapalloa suurempi. Sen emotähtenä on punainen kääpiötähti. Planeetan kiertoaika tähtensä ympäri on vaivaiset 15,6 päivää. Planeetta kiertää tähteään peräti 15 kertaa lähempänä kuin Maa kiertää Aurinkoa. Wolf 1069 b ei kuitenkaan kärvenny, sillä sen emotähti on paljon pienempi kuin oma Aurinkomme.