Linnunradan keskustassa kiertävillä tähdillä aika kuluu hitaammin: Massiivisen mustan aukon lähellä kiertävän tähden tunti kestää Maassa 100 minuuttia!

Tiedesivusto Phys.org kertoo tähdestä nimeltä S62, jolla on pienin tunnettu kiertorata Sagittarius A:n ympäri. Se kiertää mustan aukon vain kymmenessä vuodessa. Kun S62 on lähimmillään mustasta aukosta se liikkuu huimalla vauhdilla, joka on noin 8 prosenttia valonnopeudesta.