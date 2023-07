Tutkijat löysivät ennätyksellisen mustan aukon varhaisesta universumista

CEERS 1019 -galaksi oli olemassa vain 570 miljoonaa vuotta alkuräjähdyksen jälkeen. Galaksin musta aukko on sen sijaan massaltaan pienin, mitä varhaisessa universumissa on tunnistettu.

Nasan mukaan sen massa on "vain" yhdeksän miljoonaa Auringon massaa, mikä on paljon vähemmän kuin muilla mustilla aukoilla, jotka on havaittu varhaisessa universumissa.