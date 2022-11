Asiakirjat paljastavat: Joel Harkimo omistaa Jokerit sataprosenttisesti – rikasta taustasijoittajaa ei ole vieläkään ilmaantunut

All Over Press

Samasta kokouspöytäkirjasta käy ilmi, että Harkimo erosi yhtiön hallituksesta 24.8.2022. Jokerit ry:n hallituksessa istuva Jorma Mäkinen on toistaiseksi ainoa Team Jokerit Oy:n hallituksen jäsen, asianajotoimisto I&O:n juristia Leif Itäistä lukuun ottamatta.

Aiemmin Joel Harkimo on kumonnut väitteet Jokereiden keulakuvana toimimisesta esimerkiksi Twitterissä . MTV Urheilu ei tavoittanut Harkimoa kommentoimaan omistajuuskuviota.

Niin ikään PRH:n asiakirjoista käy ilmi, että Team Jokerit Oy on hiljattain lisännyt yhtiön lisätietojen antajaksi Sarah von Weissenbergin. Bisnesmaailmassa vaikuttanut nainen on tehnyt Harry Harkimon kanssa yhteistyötä pitkään. Hän on toiminut muun muassa Helsinki-hallin ja Jokerien talousjohtajana. Von Weissenbergin asemasta kertoi aamulla ensimmäisenä Ilta-Sanomat.