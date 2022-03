Mestis-pomo ottaa kantaa Jokereihin

"Mielenkiintoinen brändi"

Edellisen kerran Mestiksessä nähtiin laajentaminen "villillä kortilla" tulleella joukkueella kuusi vuotta sitten, kun uusi seura Espoo United sai paikan Mestiksestä. Muuten sarjaa on täytetty viime vuosina kolmanneksi korkeimmalta sarjatasolta Suomi-sarjasta tulleilla joukkueilla.

– En usko, että kukaan ottaa aktiivisesti keskusteluun aihetta. Totta kai me mielenkiinnolla seuraamme mitä tapahtuu, mutta tässä vaiheessa on liian aikaista lähteä spekuloimaan asialla, koska (Jokereista) ei ole oltu yhteydessä. Asia ei ole minun yksin päätettävissä eikä Mestiksen hallituksenkaan yksin päätettävissä. Se koskettaa koko sarjajärjestelmää ja muuta. Kysymys on laajemmista asioista, Aro avasi.