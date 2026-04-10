Jokereiden kolmas Mestis-kausi oli kassapuolella haasteellinen, puheenjohtaja Mikko Saarni kertoo seuran verkkosivuilla.
Vaikka Jokerien kausi oli kaukalossa nappionnistuminen, laittoivat kasvaneet kulut seuran koville. Joukkue voitti hiljattain toisen peräkkäisen Mestis-mestaruutensa.
– Menestyksestä huolimatta kausi oli taloudellisesti äärimmäisen haastava, Saarni sanoo.
Syynä ovat erinäiset nousseet kulut, kuten organisaation SM-liigavalmiuteen kasvattaminen, hän jatkaa. Jokerit siirtyi kauden aikana lopulta pelaamaan kotiottelunsa pelkästään Ilmalan areenassa, joten myös ottelutapahtumien hintalappu nousi korkeaksi.
– Ottelutapahtumien kustannukset ovat olleet samalla tasolla Tampereen liigajoukkueiden kanssa, vaikka tulot pysyivät Mestis-tasolla, puheenjohtaja kontekstoi.
Myös varmistuneen Liiga-nousun jälkeen laskeneet yleisömäärät ovat hankaloittaneet seuran taloutta.
– Olimme kuitenkin varautuneet näihin riskeihin, ja selviämme niistä myös taloudellisesti, eikä meidän ole tarvinnut tehdä muutoksia ensi kauden suunnitelmiin, Saarni tiivistää.
Jokerit käyttää ensi kaudella dynaamista lippujen hinnoittelua.
– Varsinkin kiinnostavimpien pelien istumapaikkojen lippujen hinnat tulevat nousemaan korkeiksi. Näihin kuuluvat muun muassa kauan odotetut paikallispelit IFK:ta sekä ottelut muita Liigan huippujoukkueita vastaan, Saarni sanoo.
Uusimmat talouslukemat seura paljastaa kesällä. Jokerit kertoi edelliset talouslukunsa vuosi sitten. Aiemmalla tilikaudella seura teki Mestiksessä noin 500 000 euron voiton ja 5,15 miljoonan euroa liikevaihtoa.
Jokerit palaa ensi syksynä SM-liigaan yli 12 vuoden tauon jälkeen.