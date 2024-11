Näin entinen Hartwall-areena avataan yleisölle: Uusi omistaja kertoo aikataulun

Ostaja on kiinteistösijoitusyhtiö Trevian, jonka taustalla toimii sijoittaja Heikki Viitikko. Kauppa vaatii vielä EU:n poikkeusluvan ja Suomen viranomaisten hyväksynnän.

– Varmasti menee vuodenvaihteen toiselle puolelle. Ihan tarkkaa kuvaa meillä ei ole, mutta uskon, että luvan saanti menee tammi- jopa helmikuulle, mutta tämä on ihan puhdasta arvailua, Viitikko kertoo MTV Urheilulle.

Ostajat ovat päässeet heti keskiviikkona käsiksi kylmillään olleeseen kiinteistöön. Lupaprosessin kulkua odotellessa uudet omistajat voivat jo aloittaa rakennuksen asteittaisen käyttöönoton. Myös pakotteiden kohteena olleilta omistajilta rästiin jääneiden laskujen maksaminen on päässyt alkuun.

– Siellä on ollut saman tien tänä aamuna täysi tohina päällä. Tietysti ensimmäinen asia on, että saamme maksettua sieltä sähkölaskut, kaukolämpölaskut ja maanvuokralaskut sekä muita avoimia laskuja. Sitten pääsemme tekemään niitä varsinaisia töitä, Viitikko sanoo.

– Sen, mitä olen kiinteistöpäällikön kanssa jutellut viimeksi eilen, niin he ovat hyvin positiivisella mielellä. Kaikki kuitenkin tietävät, että se on kuitenkin käytetty laitos ja ollut kymmenen viikkoa suljettuna, niin ei se mahdoton ajatus ole, että joku laite ei toimi, Viitikko arvioi.

– Toki artisteilla ja urheilulla on jo omat kalenterinsa, mutta kyllä minä väitän, että siellä on toimintaa jo keväästä asti. Ja varmaan jo loppuvuodesta on ihan täysi meininki päällä.