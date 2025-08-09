Mehevä Jokerit-havainto Veikkaus-areenalla – seurapomo pamauttaa: Uutisia tulossa

Palaako Jokerit Ilmalaan?
Julkaistu 45 minuuttia sitten
Jere Hultin

Ilmalan Veikkaus-areenan edustalle ilmestyi lauantaina useampi Jokerit-logolla varustettu kuorma-auto. Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni kommentoi näkyä enteellisesti MTV Urheilulle.

Kulmia nostattavasta asetelmasta julkaistiin kuva X:ssä. Myös MTV Urheilulla on oma näköhavainto autorivistöstä.

Jokerien mahdollista "kotiinpaluuta" on spekuloitu laajasti etenkin sen jälkeen, kun aiemmin Hartwall-areenana tunnettu monitoimihalli siirtyi takaisin suomalaisomistukseen.

SM-liigaan lähivuosina tähtäävä Jokerit pelasi viime kaudella Mestistä Helsingin vanhassa jäähallissa eli Nordiksella. Yhdeksi vaihtoehdoksi on nostettu niin sanottu hybridimalli, jossa Jokerit pelaisi alkavalla Mestis-kaudella muutamia otteluita Veikkaus-areenassa, mutta pääosin Nordiksella.

MTV Urheilu tavoitti Jokerien puheenjohtajan Mikko Saarnin viestitse. Saarnin mukaan asiasta kerrotaan lisää ylihuomenna.

– Areenalla pitäisikin näkyä Jokereiden rekkoja. Asiat etenevät tältä osin suunnitelman mukaisesti. Tulemme tiedottamaan virallisemmin lisää maanantaina, Saarni kommentoi logoautojen ilmaantumista.

Jokerit voitti viime kauden päätteeksi Mestiksen mestaruuden, mutta taipui Liiga-karsinnassa Pelicansille voitoin 1–4.

