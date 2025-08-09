Mehevä Jokerit-havainto Veikkaus-areenalla – seurapomo pamauttaa: Uutisia tulossa

Ilmalan Veikkaus-areenan edustalle ilmestyi lauantaina useampi Jokerit-logolla varustettu kuorma-auto. Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni kommentoi näkyä enteellisesti MTV Urheilulle.
Kulmia nostattavasta asetelmasta julkaistiin kuva X:ssä. Myös MTV Urheilulla on oma näköhavainto autorivistöstä.
Jokerien mahdollista "kotiinpaluuta" on spekuloitu laajasti etenkin sen jälkeen, kun aiemmin Hartwall-areenana tunnettu monitoimihalli siirtyi takaisin suomalaisomistukseen.
SM-liigaan lähivuosina tähtäävä Jokerit pelasi viime kaudella Mestistä Helsingin vanhassa jäähallissa eli Nordiksella. Yhdeksi vaihtoehdoksi on nostettu niin sanottu hybridimalli, jossa Jokerit pelaisi alkavalla Mestis-kaudella muutamia otteluita Veikkaus-areenassa, mutta pääosin Nordiksella.
MTV Urheilu tavoitti Jokerien puheenjohtajan Mikko Saarnin viestitse. Saarnin mukaan asiasta kerrotaan lisää ylihuomenna.
– Areenalla pitäisikin näkyä Jokereiden rekkoja. Asiat etenevät tältä osin suunnitelman mukaisesti. Tulemme tiedottamaan virallisemmin lisää maanantaina, Saarni kommentoi logoautojen ilmaantumista.
Jokerit voitti viime kauden päätteeksi Mestiksen mestaruuden, mutta taipui Liiga-karsinnassa Pelicansille voitoin 1–4.