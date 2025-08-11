Jokerit-rekat areenalla herättivät huomiota – nyt tuli vahvistus: "Iso askel"

Helsingin Jokerit on muuttanut toimistonsa vähitellen avautuvan Veikkaus-areenan tiloihin.

MTV Urheilu uutisoi lauantaina areenan pihalla nähdystä Jokerit-logoilla varustettujen kuorma-autojen jonosta.

Maanantaina Jokerit tiedotti kuljetuksen koskeneen seuran toimiston muuttoa Veikkaus-areenan nimellä tunnetun hallin tiloihin.

Jokereilla oli ennen areenan sulkeutumista vuonna 2022 toimisto hallin nollatasossa. Uudet tilat löytyvät entisen Niemi Centerin tiloista yläkannelta.

– Toimiston muutto Veikkaus Arenalle on osa meidän pitkäaikaista suunnitelmaa sekä pysyvää ratkaisumallia. Tämä on iso askel kohti tavoitettamme ja olemme todella innoissamme tästä, Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni kertoo seuran tiedotteessa.

Mestiksessä pelaavalta Jokereilta on odotettu tietoa sen kotiotteluiden mahdollisesta paluusta entiseen Hartwall-areenaan. Vielä tästä ei kuitenkaan ollut tiedotettavaa.

– Paljon on vielä edessä, mutta luotamme siihen, että asiat etenevät haluamaamme suuntaan myös muilta osin. Etenemme kärsivällisesti ja uskomme, että lopputulos on Jokereille mieleinen, Saarni toteaa.