Koronakesä on ollut monille nuorille raskas: Sekasin-chatissa kaikkien aikojen kiireisin heinäkuu

Hänen mukaansa takana on Sekasin-chatin kaikkien aikojen kiireisin heinäkuu: yhteydenottoja tuli lähes 12 000, joista keskusteluun johti vajaat 2 000.

Huonosti voivien olo on pahentunut entisestään

Koko kesä on Raappanan mukaan ollut Suomessa nuorille erityisen rankka. Chat-keskusteluissa on näkynyt vahvasti hoitotahojen kiinni oleminen ja sitä kautta avun tarpeen ja ahdistuksen lisääntyminen. Itsetuhoiset nuoret avautuvat chatissa usein myös masennuksesta tai ahdistuksesta.

Chattiin yhteyttä ottavista nuorista lähes 80 prosenttia on tyttöjä tai nuoria naisia.

– Ikärajamme on 12–29, ja eniten kohtaamme 15–25-vuotiaita, Raappana sanoo.

Korona-aikana Sekasin-chatissa on autettu Raappanan mukaan entistä useampia nuoria: ne nuoret, jotka ovat voineet jo aiemmin huonosti, ovat voineet korona-aikana entistä huonommin. Ne nuoret, jotka ovat olleet aiemmin yksinäisiä, ovat nyt entistä yksinäisempiä.

Joka kymmenes on vahingoittanut itseään

Noin joka kymmenes 13–18-vuotias nuori on vahingoittanut itseään tarkoituksella. Itsemurha-ajatuksia on jossakin vaiheessa elämäänsä noin 18 prosentilla nuorista. Itsemurhaa on yrittänyt 6 prosenttia nuorista.