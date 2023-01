Psykiatrista osastohoitoa saaneilla nuorilla huono sairauden ennuste – varhaisen kuoleman riski kohonnut

Sairaalassa hoidetuilla nuorilla on kohonnut varhaisen kuoleman riski, ja he ovat merkittävässä syrjäytymisvaarassa, selviää tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Syrjäytymisriskiä lisää muun muassa mielenterveyshäiriöiden lisäämä epäsosiaalinen käytös. Psykiatrisilla osastoilla hoidetuilla nuorilla on myös ikäluokkaansa matalampi koulutustalo. Vain puolet osastolla hoidetuista nuorista on suorittanut peruskoulun jälkeisen koulutuksen, kun muilla samanikäisillä kouluttautumisaste on 85 prosenttia.