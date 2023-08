Joidenkin väestönsuojien huollossa ryhdistäytymisen paikka, sanoo sisäministeriö: "Se on ehkä taloyhtiöiltä unohtunut..."

Suomessa on noin 50 500 väestönsuojaa, joissa on yhteensä noin 4,8 miljoonaa paikkaa. Ne suojaavat räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennusten sortumilta, paineaalloilta, säteilyltä ja terveydelle vaarallisilta aineilta.

Suojia on rakennettu vuosien varrella niin kallioiden sisään, kerrostalojen kellareihin, työpaikoille kuin julkisiin tiloihinkin.

Suojia löytyy myös pieniltä paikkakunnilta. Matkailun lisääntymisen myötä väestönsuojia on rakennettu esimerkiksi Lappiin yhä enemmän.

Helsingissä taas väestönsuojapaikkoja on reilusti enemmän kuin pääkaupungissa on asukkaita, koska kaupungissa käydään paljon vierailulla työ- ja vapaa-aikana.

Sisäministeriön pelastusosaston arvion mukaan Suomi on sekä suojien määrän että niiden suojauskyvyn puolesta kansainvälisesti tarkasteltuna yksi maailman huippumaista.

– Meillä käy paljon kansainvälisiä vieraita Helsingissä ja keskusteluissa heidän kanssaan on käynyt selväksi, että meillä ovat sekä suojarakentaminen että kalliorakentaminen erittäin hyvällä tasolla, myös Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen väestönsuojelun erityissuunnittelija Pasi Raatikainen toteaa.

Raatikaisen mukaan suojien hyvä kunto on sen ansiota, että suojarakentamista on jatkettu ja väestönsuojaamisen ajatusta on pidetty yllä toisesta maailmansodasta asti, toisin kuin monissa muissa maissa.