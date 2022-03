Suuri osa Suomen väestönsuojista on jäänyt hoitamatta – sisäministeriö selvittää kunnon: "Ei ole aiemmin kiinnostanut oikein ketään"

– Meillä on väestönsuojia 4,4 miljoonalle. Väestönsuojat on vain yksi keino väestönsuojaamisessa. Voimme siirtää väestöä tai rakentaa tilapäisiä suojia.

– Suomessa ollaan varauduttu erittäin hyvin väestönsuojaamiseen. Tästä yhtenä esimerkkinä on se, että meillä edelleen rakennetaan väestönsuojia. Moni muu maa on luopunut väestönsuojien rakentamisesta.

Väestönsuojat kiinnostavat asukkaita

Suomalaisten väestönsuojista suurin osa on asuin- ja liikekiinteistöjen yhteydessä olevia teräsbetonisuojia, jotka kestävät yläpuolisen rakennuksen sortumisen. Suomessa on lisäksi isoja kalliosuojia ja Helsingissä keskustan metroasemat toimivat suojina.

70-luvun jälkeen rakennetuissa väestösuojissa on tehokkaat aktiivihiilisuodattimet ilmastointilaitteessa, jotka suodattavat yleisimmät taistelukaasut ja säteilyhiukkaset. Aiemmin rakennetuissa on hiekkasuodattimet, jotka eivät suodata kaasuja.

– Todellisuus on se, että suojat voivat olla hieman huonolla hoidolla, koska tämä asia ei ole aikaisemmin kiinnostanut oikein ketään. Iso osa suojista on ollut hoitamatta, mutta se ei tarkoista sitä, etteikö näitä saataisi käyttökuntoon, toteaa turvallisuusasiantuntija Jari Pouta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

– Puheluita on tullut paljon päivittäin samoin sähköposteja. Ihmiset on kyseleet suojien sijainnista, varusteista, koulutuksesta ja suojautumisesta yleensäkin. Samoin pelastussuunnitelmat on herättänyt mielenkiintoa ja on kyselty, miten ne päivitetään.