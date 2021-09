Hoitolapsen purema vei Päiviltä työkyvyn – jatkuvien kipujen kanssa elävä ex-hoitaja kertoo nyt päiväkotiarjen päivittäisestä väkivallasta

Vaikka haastattelu tehdään sisällä keittiön pöydän ääressä, Jalon vasemmassa kädessä on lämmittävä rukkanen. Käsineen avulla hermokivut pysyvät aisoissa.

Jalo kertoo rakastaneensa työtä päiväkodissa, mutta ei pelkää tuoda esiin myös alan nurjia puolia. Hoitolapsen pureman seurauksena puhjennut harvinainen kipusairaus on Jalon mukaan konkreettinen osoitus varhaiskasvatuksen ongelmista.

– On hienot suunnitelmat, mitä varhaiskasvatus pitäisi olla. Tosielämässä arki on kuitenkin selviytymistä.

Väkivaltaa ja uhkailua päivittäin

Jalo valmistui lähihoitajaksi parikymmentä vuotta sitten, ja hänellä on kokemusta myös päihde- ja huumeriippuvaisten kanssa työskentelystä.

Millaisia vaaratilanteita hoitajat kohtaavat? Millaista on elää harvinaisen sairauden kanssa? Katso videolta koko Päivin haastattelu. 4:31 4:31

Purema vei työkyvyn

Väkivallasta ei kerrota vanhemmille

Tyydytäänkö siihen, että varhaiskasvatus on vain lasten säilyttämistä ja hengissä pitämistä?

– Tehtiin selväksi se, että asioista ei tule huudella. Jos tieto ei kuitenkaan mene kotiin, eihän vanhemmilla ole keinoja tukea lasta. He voivat luulla, että lapsen ongelmien syy on kotona, vaikka se olisi päiväkodin väkivallan seurausta.

– Moni ajattelee, että päiväkodin väkivalta on jotain pientä nahistelua, mutta se on paljon enemmän. Hoitajilla on todella vähän keinoja. Saat ottaa syliin ja rauhoitella, mutta siinä se.